Frattesi: «Scamacca simile a Ibrahimovic. Io? Mi rivedo in… Barella»

L’Inter alle 18 è pronta ad affrontare il Napoli al Maradona. I nerazzurri hanno una sfida importantissima contro i partenopei per la classifica. Protagonista sarà Nicolò Barella complice la squalifica in Champions League che lo terrà fuori mercoledì. Intanto, un giovane centrocampista, si rivede in lui.

SOMIGLIANZA – L’Inter alle 18 contro il Napoli si gioca una buona fetta di stagione. Uno scontro al vertice che vale molto più dei soli tre punti messi in palio. I nerazzurri vogliono vincere lo scontro diretto con i partenopei per cacciarli a -4 (potenzialmente a -7 vista la gara in meno), ma non sarà semplice. Dal primo minuto ci sarà Barella che, con molta probabilità, rimarrà in campo per tutti i 90 minuti complice la squalifica in Champions League di mercoledì che gli farà saltare il Liverpool. Nel mercato estivo l’Inter cerca rinforzi giovani con due nomi su tutti, Gianluca Scamacca e Davide Frattesi (vedi articolo). Quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport prima di Roma-Sassuolo, sfida di domani di Serie A. «Scamacca assomiglia a Ibrahimovic? Sono d’accordo, è un grande centravanti. Io in chi mi rivedo? Come personalità e modo di stare in campo, restando all’attualità, mi rivedo in Barella». Insomma, Frattesi è un obiettivo per l’estate proprio per fare il vice di Barella. Se già si sente tale…

Fonte: Corriere dello Sport – Guido D’Ubaldo