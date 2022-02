Lautaro Martinez titolare a Napoli? L’argentino ha un feeling speciale

Napoli-Inter potrebbe essere l’occasione di Lautaro Martinez. L’argentino infatti con gli azzurri ha un feeling speciale, che potrebbe aiutarlo a uscire da un periodo nero.

OCCASIONE NAPOLI – Lautaro Martinez non sta vivendo esattamente un periodo brillante in maglia Inter. E i gol di Sanchez e Dzeko in Coppa Italia potrebbero avvicinarlo alla panchina in vista di Napoli-Inter. C’è però da considerare un fattore: l’argentino proprio con gli azzurri ha un feeling unico.

GOL PRECEDENTI – Nel corso degli anni il Toro è riuscito ad andare in gol diverse volte contro il Napoli. Sia a San Siro che al San Paolo. O al Meazza e al Maradona se preferite. Sono quattro in totale le sue reti agli azzurri. E quando Lautaro ha segnato l’Inter ha sempre vinto. La partita di sabato diventa quindi un’occasione.

SCELTA CONSIGLIATA – L'”amico” Napoli potrebbe aiutare Lautaro a sbloccarsi. In questo periodo di partite serrate Inzaghi deve ruotare anche le sue punte. Dzeko viene da 180 minuti tra Milan e Roma. Quindi non è improbabile che a Napoli tocchi al numero dieci. Che ha bisogno di una svolta, di lasciare un segno. E può contare su questo feeling, nato già nella prima stagione in nerazzurro.