Altobelli: «Napoli-Inter non decisiva! Inzaghi anche meglio di Conte»

Altobelli, ex bandiera dell’Inter, in un’intervista concessa al collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport, ha esaltato i nerazzurri in vista della sfida di oggi alle 18 contro il Napoli, pronosticando, però, un sostanziale equilibrio tra le due squadre.

LA SFIDA – Altobelli in un’intervista rilasciata questa mattina sul quotidiano romano ha parlato del big-match in programma oggi: «Napoli-Inter una sfida scudetto? Ancora no, ma non nego che se Inzaghi conquistasse i tre punti, metterebbe una mezza ipoteca sullo scudetto. Se invece a imporsi fosse Spalletti, il campionato sarebbe totalmente riaperto e probabilmente la corsa rimarrebbe a tre fino a maggio. Il Napoli è reduce da quattro partite vinte di fila e hanno la miglior difesa del campionato. Prevedo un incontro interessante e da non perdere. Quando si sfidano due formazioni che giocano bene, può venir fuori qualcosa di interessante».

I SINGOLI – Altobelli dice la sua riguardo i singoli in campo: «Uomini chiave? Da una parte di Osimhen e Fabian Ruiz, dall’altra Dzeko, ma soprattutto Lautaro Martinez. Il Toro è davvero bravo: è cresciuto tanto e secondo me ha margini per migliorare ulteriormente. E poi nello stadio intitolato al suo connazionale Maradona, volete che non abbia motivazioni speciali?».

MEGLIO DI CONTE – Altobelli parla dei meriti del tecnico piacentino: «Inzaghi è arrivato e ha perso Hakimi, Lukaku ed Eriksen, ma ha comunque costruito una bella squadra. Gioca anche meglio dell’Inter di Conte, però lo scudetto non lo ha ancora vinto, mentre Antonio sì. Gli auguro di farcela».

