Bastoni sta meglio, allarme rientrato: ottimismo per Inter-Liverpool – SM

Bastoni può farcela per il Liverpool. Secondo sportmediaset.it, il difensore infortunatosi in Coppa Italia sta molto meglio e filtra un cauto ottimismo in vista della sfida di Champions League contro i Reds. Intanto contro il Napoli il favorito sembra essere D’Ambrosio

OTTIMISMO – Alessandro Bastoni sta molto meglio dopo essere uscito zoppicante dalla sfida di Coppa Italia con la Roma. Il difensore continua a lavorare a parte ma il dolore alla caviglia sta via via scemando e l’allarme è rientrato. Dallo staff medico nerazzurro filtra un cauto ottimismo in vista della sfida di Champions League con il Liverpool, in programma il 16 febbraio a San Siro. La situazione verrà monitorata di giorno in giorno.

BALLOTTAGGIO – Intanto Simone Inzaghi per il match con il Napoli, in programma domani allo stadio “Maradona” alle ore 18.00, lavora per sciogliere gli ultimi dubbi riguardo al sostituto di Bastoni. Secondo sportmediaset.it, Danilo D’Ambrosio è al momento il favorito, a differenza invece di quanto sostenuto dai colleghi di Sky Sport per i quali sarà Federico Dimarco a scendere in campo da titolare (vedi articolo). L’altro dubbio è in attacco: chi al fianco di Edin Dzeko? Secondo sportmediaset.it, Lautaro Martinez è favorito su Alexis Sanchez.