Napoli-Inter, Dimarco o D’Ambrosio? Al momento uno solo in vantaggio – CdS

Napoli-Inter, chi sostituisce Alessandro Bastoni? Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, uno solo difensore, al momento, è in vantaggio rispetto l’altro.

IN DIFESA – Napoli-Inter, per sostituire lo squalificato Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi avrebbe deciso di puntare su Federico Dimarco. Il calciatore è in vantaggio rispetto Danilo D’Ambrosio, che, in caso di maglia da titolare, giocherebbe dalla parte opposta. Con Dimarco in campo, Skriniar resterebbe sul centro-destra, in una posizione a lui consona. Più complicato pensare a un duello sull’out opposto con Politano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti