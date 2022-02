Massara: «Napoli-Inter sfida tra le rose più forti della Serie A! Bastoni…»

Napoli-Inter è la sfida in programma alle 18 allo Stadio Maradona. Secondo Dario Massara, è un match che dirà molto sulla lotta scudetto nonché la partita tra le due rose più forti del campionato. Di seguito le dichiarazioni del giornalista a Sky Sport 24.

MATCH INDICATIVO – Napoli-Inter secondo Dario Massara non è una partita decisiva, ma certamente molto indicativa in ottica scudetto: «Determinante no ma secondo me ci dirà tanto. La Coppa Italia ci ha detto che l’Inter ha reagito benissimo alla sconfitta del derby. Napoli-Inter è la sfida tra le rose più forti e che hanno più possibilità di vincere lo scudetto, il Milan è in corsa ma a livello di organico ha qualcosina in meno. L’assenza di Alessandro Bastoni pesa tanto in tutte le fasi di gioco, detto che comunque Federico Dimarco ha sempre fatto bene e dà una possibilità in più sui calci piazzati. Dimarco ha un piede educato e potente, se l’Inter senza Bastoni perde qualcosa in difesa, impostazione e palle alta ci guadagna sui calci piazzati».