Vecino, niente trasferta a Napoli per lui. Una speranza contro il Liverpool – CdS

Vecino, come anticipato ieri in esclusiva dalla nostra redazione (vedi articolo), non è partito con la squadra in vista della sfida contro il Napoli in programma oggi. Secondo quanto riportato dal collega, Andrea Ramazzotti, sul Corriere dello Sport, Simone Inzaghi potrà contare sul suo impiego.

ASSENTE – Matìas Vecino non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per Napoli-Inter in programma oggi alle 18. Niente trasferta per l’uruguaiano a causa di un’infiammazione al compartimento mediale del ginocchio sinistro e per precauzione è rimasto a Milano. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, però, in Champions League – con Nicolò Barella squalificato -, Vecino ci sarà regolarmente.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti