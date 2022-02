Napoli-Inter, un segnale immediato da dare sul campo per le inseguitrici

Napoli-Inter si gioca alle 18. Per il secondo sabato consecutivo, e alla stessa ora, è scontro diretto per la vetta: dopo aver sprecato il derby adesso è necessario riprendere la marcia.

LA RISPOSTA DA MANDARE – Napoli-Inter arriva a una settimana dal derby e il calendario non poteva mettere doppio incrocio peggiore, le due seconde una dietro l’altra. Mancato il primo test, per quei tre minuti maledetti valsi il +1 dopo essere stati a +7, il secondo serve vada meglio: avviserebbe le contendenti. C’è in palio la testa della classifica: anche un pareggio potrebbe costare il sorpasso. L’Inter ha subito reagito, martedì in Coppa Italia contro la Roma, oggi serve farlo contro il grande ex Luciano Spalletti, che ieri ha detto di non cercare rivincite ma che ha la possibilità concreta di ripassare in testa. L’andata rilanciò i nerazzurri avviando una grande cavalcata, il ritorno è altrettanto spartiacque per quanto non ancora decisivo. Ma conta tantissimo.

DOPPIA SANZIONE – Il derby ha causato ripercussioni su Napoli-Inter anche a livello disciplinare. Oggi non ci saranno Alessandro Bastoni, peraltro pure infortunato, e Simone Inzaghi entrambi squalificati. Al posto del tecnico in panchina andrà Massimiliano Farris, le indicazioni del primo allenatore gli arriveranno. C’è da scegliere sia il sostituto del difensore (Federico Dimarco o Danilo D’Ambrosio) sia l’attacco, con Alexis Sanchez che scalpita per prendere il posto di uno fra Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Di certo non sarà possibile fare conti riguardanti il Liverpool: la Champions League mercoledì è ancora lontana. Nel Napoli Spalletti ritrova Kalidou Koulibaly, reduce dalla Coppa d’Africa vinta col Senegal sei giorni fa (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Napoli-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).