Napoli-Inter, Spalletti fa pretattica su Koulibaly? Le opzioni di formazione

Napoli-Inter si giocherà domani alle 18. Spalletti in conferenza ha aggirato la domanda sulla presenza di Koulibaly (vedi articolo), ma la formazione per lo scontro diretto che vale il primato in Serie A appare più o meno definita.

GIOCA O NO? – Per Napoli-Inter c’è il ritorno di Kalidou Koulibaly e André Frank Zambo Anguissa. I due hanno finito la Coppa d’Africa solo all’ultimo atto: il primo l’ha vinta domenica col Senegal, il secondo è arrivato terzo sabato scorso col Camerun. Luciano Spalletti, sulla presenza dal 1′ del difensore, non si è voluto sbilanciare: vista però l’importanza della gara è presumibile che alla fine lo schieri al posto dell’ex Juan Jesus. Ovviamente l’altro nel pacchetto arretrato è Amir Rrahmani, ormai titolare fisso da inizio stagione. Il centrocampista, invece, potrebbe avere un ritorno a gara in corso: c’è Stanislav Lobotka che ha fatto bene. Lo slovacco può far coppia centrale con Fabian Ruiz, nel classico 4-2-3-1 dell’ex allenatore dell’Inter.

GLI ALTRI – Senza Hirving Lozano e con Adam Ounas appena tornato in gruppo c’è un altro ex Inter titolare nel Napoli: si tratta di Matteo Politano, largo a destra con Lorenzo Insigne a sinistra. Come trequartista giocherà Piotr Zielinski (dalla panchina Eljif Elmas), da centravanti è tornato a segnare domenica a Venezia Victor Osimhen, per lui sarà una partita particolare visto che all’andata si è procurato (in uno scontro di gioco fortuito) il grave infortunio alla testa. I terzini destri sono sempre i titolari Giovanni Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra, il portiere è David Ospina. Difficile ci siano particolari sorprese di formazione nei partenopei, anche se rispetto alle scorse settimane ci sono molte opzioni in più. Questa la probabile formazione di Spalletti per Napoli-Inter: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.