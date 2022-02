Vecino, niente Napoli-Inter ma Liverpool ok: i motivi – IN

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Inter-News.it, non preoccupano le condizioni di Matias Vecino. L’uruguaiano non è infatti tra i convocati (vedi articolo), ma dovrebbe esserci per la sfida di mercoledì contro il Liverpool.

ASSENZA PRECAUZIONALE – Matias Vecino non ci sarà in Napoli-Inter. La conferma è arrivata dalla lista dei convocati rilasciata pochi minuti fa in vista della gara di domani. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il motivo è da ricercarsi in un’infiammazione compartimentale del mediale del ginocchio sinistro. La sua assenza sarà soltanto precauzionale e dovrebbe esserci per la sfida di mercoledì contro il Liverpool. Una presenza fondamentale, vista la squalifica di Nicolò Barella.