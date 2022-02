Tacchinardi: «Napoli-Inter, due giocatori possono spostare equilibri»

Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare Napoli-Inter di domani. Il centrocampista ex Juventus ha definito quali possono essere i giocatori decisivi nella sfida.

DECISIVI – Alessio Tacchinardi non ha dubbi in vista di Napoli-Inter, sfida in programma domani alle 18 allo stadio Maradona. L’ex centrocampista ha infatti trovato in due dei giocatori di casa coloro che possono rivelarsi decisivi e spostare gli equilibri. Ecco le sue parole: «Il giocatore decisivo può essere Osimhen, ma anche il ritorno di Koulibaly in difesa può spostare gli equilibri».