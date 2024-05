Zhang-Inter, arrivano novità! Importante segnale dal fondo Oaktree

Zhang lavora per trovare un accordo di massima con il fondo americano Oaktree. Il presidente dell’Inter è intenzionato a mantenersi il club campione d’Italia.

CONTRO-OFFERTA − Steven Zhang lavora per trovare un accordo per il rifinanziamento del prestito, in maniera tale da mantenere la guida dell’Inter campione d’Italia. Infatti, il fondo americano Oaktree ha lanciato una nuova importante contro-offerta al patron cinese, ossia quello di prolungare di un altro anno il finanziamento. Come riferisce Il Sole 24 ore, si tratta di un importante segnale da parte di Oaktree, che nelle settimane scorse invece aveva un po’ raffreddato questa pista. Ora Zhang lavora e vuole chiudere la faccenda entro i primi dieci giorni di maggio. La scadenza è prevista per il 2020.

Zhang, non solo Oaktree: rimane Pimco

PIMCO − Oltre a Oaktree, Zhang è al lavoro con il fondo Pimco, il quale ha proposto una cifra di circa 400 milioni per ripagare tutto il prestito già in corso. Da capire se si troverà un accordo. Ma l’intenzione di Zhang è chiarissima: il patron cinese vuole assolutamente mantenere il club. Se davvero andasse in porto la trattativa con Pimco, poi magari più in là potrebbe considerarne anche la cessione ,cercando di massimizzare le entrate sulla spinta dei risultati del ricco Mondiale per club del 2025 e del piano per la costruzione del nuovo stadio di proprietà.