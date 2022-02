Koulibaly, Spalletti decide domani. Nessun dubbio a centrocampo – Sky

Secondo l’inviato di Sky Sport Massimo Ugolini, soltanto domani Luciano Spalletti scioglierà le riserve sulla sua scelta tra Koulibaly e Juan Jesus per Napoli-Inter. Più chiare le idee a centrocampo, con Lobotka al posto di Anguissa.

SCELTE DI FORMAZIONE – Questi gli ultimi aggiornamenti da Castel Volturno in vista di Napoli-Inter di domani: «Spalletti non ha ancora sciolto le riserve su chi giocherà tra Koulibaly e Juan Jesus, si aspetta quantomeno il giorno della partita. Più chiaro l’altro ballottaggio tra Lobotka e Anguissa, servirà palleggio possesso e lucidità e proprio lo slovacco sarà in campo. Zielinski sotto-punta dietro a Osimhen, tridente completato da Politano e Insigne».