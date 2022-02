Ravezzani: «Inter, improbabile perda scudetto. Attaccanti la differenza»

Fabio Ravezzani è intervenuto a Radio Marte durante Marte Sport Live per analizzare Napoli-Inter di domani. Il direttore di TeleLombardia ha sottolineato come l’attacco sia fondamentale per la partita.

LOTTA SCUDETTO – Fabio Ravezzani ha analizzato così la gara di domani sera e l’impatto che potrà avere sulla lotta scudetto: «Mi sembra improbabile che l’Inter perda lo scudetto, il Napoli avrà raggiunto un grande risultato se arriverà secondo o terzo. Il Milan ha vinto il derby in maniera rocambolesca, ma se domani gli azzurri vinceranno allora saranno la prima vera rivale. La differenza ora la fanno gli attaccanti: molto dipenderà da Osimhen e da Lautaro Martinez. Proprio l’attacco, secondo me, sarà il problema dei nerazzurri».