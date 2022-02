Dumfries e Perisic OK, contro il Napoli conferme a centrocampo – CdS

Dumfries, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina, sarà titolare contro il Napoli. Sulla fascia opposta ci sarà Perisic, per il resto solo conferme a centrocampo.

A CENTROCAMPO – Dumfries, vinto il ballottaggio con Darmian sulla fascia destra e in Napoli-Inter giocherà dal primo minuto. Ribaltata la situazione rispetto la gara di andata, dove l’olandese è rimasto a guardare per novanta minuti. Adesso è una certezza sulla corsia di destra, e vuole essere un’arma in più per fare male agli azzurri. Dalla parte opposta ci sarà Ivan Perisic, in attesa del recupero effettivo di Robin Gosens. A centrocampo, invece, confermata la linea formata da Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti