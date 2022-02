Boninsegna: «L’Inter non giochi per il pareggio a Napoli! Sanchez un top»

Roberto Boninsegna, ex calciatore, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport ha parlato di Napoli-Inter, sfida scudetto in programma questa sera alle 18

GARA DIFFICILE – Roberto Boninsegna parla a proposito dell’imminente Napoli-Inter: «Una gara che è diventata più difficile per l’Inter dopo la sconfitta nel derby. Di fatto si sono avvicinate tutte le rivali. Al livello psicologico per il Napoli senz’altro è il momento migliore per affrontare i nerazzurri. Al contrario per la squadra di Inzaghi è il peggior momento per vedersela con i campani. Io ovviamente spero in una vittoria esterna, anche se non sarà semplice. L’importante è che l’Inter non giochi per il pari, altrimenti sarà la volta buona per il sorpasso degli azzurri».

COPPIA – Boninsegna parla a proposito del possibile tandem offensivo dell’Inter contro il Napoli: «Lautaro-Dzeko è la coppia perfetta. I nerazzurri non hanno nulla da invidiare alle punte della squadra campana. E attenzione: in panchina siederà Sanchez che è in forma splendida. Mi aspetto il cileno da subentrante, la coppia principe dei nerazzurri è quella composta dall’argentino e dall’ex attaccante della Roma. Certo, pure Alexis è un top player, ma giocare in tre la davanti sbilancerebbe la squadra».

Fonte: Simone Togna – Tuttosport