Doveri arbitro di Napoli-Inter: tutti suoi gli ultimi precedenti in Campania

Doveri sarà l’arbitro di Napoli-Inter, partita della venticinquesima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di giovedì per il match del Maradona.



I PRECEDENTI – Napoli-Inter sarà la venticinquesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. Il bilancio è di dieci vittorie, otto pareggi e sei sconfitte, contando le gare finite al 90′ i primi due numeri si riequilibrano con nove e nove. Questo perché ha diretto, l’ultima volta, la memorabile Supercoppa Italiana con la Juventus del 12 gennaio: 1-1 al 90′, poi l’indimenticabile gol di Alexis Sanchez al 121′. Nella circostanza, però, lasciò eccome a desiderare su un paio di interventi nell’area bianconera. L’esordio è del 31 ottobre 2012, in un turno infrasettimanale di Serie A contro la Sampdoria. La squadra di Andrea Stramaccioni riuscì a vincere 3-2, rimontando lo svantaggio iniziale grazie anche a un rigore trasformato da Diego Milito.

ANCORA CONFERMATO – Quello di oggi sarà il quarto Napoli-Inter consecutivo di Serie A diretto da Doveri. Il primo è del 19 maggio 2019, sconfitta per 4-1 nella penultima in nerazzurro di Luciano Spalletti. Poi l’1-3 del 6 gennaio 2020, il ritorno alla vittoria per l’Inter nel capoluogo campano in campionato dopo oltre ventidue anni. Quindi l’1-1 del 18 aprile di un anno fa, quando Christian Eriksen trovò il gol valso un punto fondamentale per avvicinare il titolo. In questa stagione Doveri ha anche diretto il derby d’andata contro il Milan del 7 novembre finito 1-1, fischiando due rigori (uno segnato da Hakan Calhanoglu, l’altro sbagliato da Lautaro Martinez).