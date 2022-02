Napoli-Inter, presente tutta la dirigenza: assente solo Zhang – CdS

L’Inter ieri è arrivata a Napoli, presente anche tutta la dirigenza. Niente trasferta a Napoli, invece, per il presidente Steven Zhang.

DA MILANO – L’Inter è partita ieri d Milano in aereo alle 18 da Malpensa. Insieme alla squadra, anche la dirigenza al completo formata da Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin. Unico assente il presidente Steven Zhang, rimasto a Milano. Il numero uno nerazzurro seguirà la partita da casa, in TV, e sarà a San Siro mercoledì in vista della sfida di UEFA Champions League contro il Liverpool, valida per l’andata degli ottavi di finale. La prossima settimana, sempre secondo il quotidiano romano, attesi gli annunci ufficiali dei rinnovi dei dirigenti.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti