Napoli-Inter, Spalletti ritrova Koulibaly dal 1′. Anguissa dalla panchina – TS

Napoli-Inter si avvicina. Spalletti, per la sfida scudetto, ritrova Koulibaly dal 1′. Anguissa partirà invece dalla panchina. Le ultime dal Tuttosport

SCELTE – In vista di Napoli-Inter, in programma questa sera alle 18, Spalletti può sorridere. Il tecnico degli azzurri, infatti, ad eccezione di Lozano, fermo per infortunio, avrà tutta la rosa a disposizione. Inclusi Koulibaly ed Anguissa, rientrati dagli impegni in Coppa d’Africa. Proprio il senegalese riprenderà il suo posto al centro della difesa degli azzurri, con Juan Jesus che potrebbe essere dirottato sulla sinistra. Anguissa, invece, dovrebbe partire dalla panchina: al suo posto ci sarà Lobotka. Per il resto, Spalletti, dovrebbe confermare in blocco l’11 vittorioso visto a Venezia.

Fonte: Tuttosport