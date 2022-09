Lukaku rassicura tutti: una frase detta ai tifosi all’uscita dalla Pinetina – CdS

Lukaku sta recuperando dall’infortunio alla Pinetina e punta Inter-Roma in programma fra otto giorni (vedi articolo). Il Corriere dello Sport, in vista della prossima partita, dà sensazioni confortanti sulle sue condizioni anche citando una frase detta all’uscita dal centro sportivo.

IN RIPRESA – Questa settimana si sta chiudendo con maggiore fiducia per vedere Romelu Lukaku in campo in Inter-Roma. Assente dal 26 agosto, in occasione della prima sconfitta con la Lazio (ma uscì sull’1-1), il numero 90 è alle prese con un infortunio. Distrazione dei flessori della coscia sinistra, la diagnosi emersa dagli esami strumentali fatti tre giorni dopo. Ora, a quattro settimane esatte dall’ultima volta in campo, per Lukaku la condizione è in netto miglioramento. Il Corriere dello Sport riporta una frase detta ai tifosi all’uscita dalla Pinetina: «Sto bene». Altro segnale confortante. Nell’allenamento di ieri Lukaku ha corso a parte sul campo, in questi giorni ha avuto contatti col suo connazionale Radja Nainggolan che si trova a Milano.

