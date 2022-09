Zhang, presenza significativa in casa Inter: trasmesso un segnale – CdS

Zhang ieri ha fatto visita alla Pinetina durante l’allenamento mattutino, andando via poco prima dell’inizio del vertice fra Inzaghi e i dirigenti (vedi articolo). Il presidente dell’Inter, spiega il Corriere dello Sport, ha mandato un messaggio di fiducia.

VICINANZA ALLA SQUADRA – Dal presidente Steven Zhang arriva il supporto per far sì che l’Inter esca dal momento di crisi. Oltre alla dirigenza, compatta nel ribadire la fiducia al tecnico e la volontà di superare le difficoltà, anche il presidente ha voluto far arrivare il suo messaggio. Lo ha fatto, all’indomani dal rientro da Los Angeles, assistendo all’allenamento di ieri mattina ad Appiano Gentile. Una presenza non scontata, seguita poi dal pranzo con Simone Inzaghi e i dirigenti. Il Corriere dello Sport fa sapere che Zhang ha confermato di essere al fianco dell’allenatore e della squadra, mandando un messaggio positivo. Da parte sua c’è la convinzione di poter migliorare quanto fatto nella scorsa stagione, visto il valore della rosa. Zhang, andato via prima della riunione, proseguirà le sue attività domani a Milano presenziando alla sfilata di Moncler.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti