Lukaku rimasto ad Appiano per lavorare! Il punto sulle sue condizioni – Sky

QUASI PRONTO – Romelu Lukaku continua a lavorare sodo ad Appiano Gentile per farsi trovare pronto in occasione di Inter-Roma, match in programma sabato 1 ottobre a San Siro alle ore 18.00. Andrea Paventi fa il punto sulle condizioni del belga, grande assente di inizio stagione: «Lukaku è rimasto ad Appiano per completare il recupero dall’infortunio. Migliora di giorno in giorno e salvo sorprese sarà in campo contro la Roma sabato primo ottobre».