Calhanoglu aumenta la speranza per Inter-Roma: le possibilità. Cordaz 2023 – CdS

Calhanoglu è, assieme a Lukaku, l’altro infortunato illustre in casa Inter (vedi articolo): in vista della Roma mantiene la fiducia per il recupero. Alla ripresa non ci sarà di sicuro Cordaz, per il quale il 2022 è già finito. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

TENTATIVO DI RIENTRO – Hakan Calhanoglu vuole provare a tornare in campo già fra otto giorni in Inter-Roma. Infortunatosi la scorsa settimana, ha lavorato in questi giorni ad Appiano Gentile (anche prima della ripresa di mercoledì pomeriggio) per superare il problema fisico. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, Calhanoglu ha svolto un lavoro differenziato in palestra. La speranza del giocatore è di potercela fare, in modo poi da esserci anche contro il Barcellona in Champions League martedì 4 ottobre. Se per Calhanoglu il recupero è possibile va escluso quello di Alex Cordaz: l’infortunio di mercoledì del terzo portiere (vedi articolo) lo terrà fuori sino a gennaio.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti