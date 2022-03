Liverpool-Inter, senza Barella per Inzaghi tre opzioni a centrocampo – TS

Liverpool-Inter andrà in scena questa sera, nella splendida cornice di Anfield. Per la sfida Inzaghi farà a meno di Barella, squalificato. Tre opzioni per sostituirlo a disposizione del tecnico nerazzurro

SFIDA – L’Inter, questa sera, sfiderà il Liverpool ad Anfield per la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Come per la gara d’andata, Inzaghi, non avrà a disposizione Nicolò Barella, che sconterà questa sera l’ultimo turno per la squalifica rimediata per l’alterco con Eder Militao. Al posto del centrocampista ex Cagliari, il tecnico nerazzurro ha tre alternative: Vidal, Gagliardini e Vecino. Il cileno, secondo quanto riferito dal Tuttosport, è nettamente favorito, vista anche la prova positiva mostrata nella gara d’andata.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna