Cannavaro: «Scudetto? Sfida a quattro. Liverpool-Inter, ci vuole miracolo»

L’Inter, nella scorsa giornata di Serie A, ha spazzato via 5-0 la Salernitana in casa. In questo turno poi si giocava Napoli-Milan con i rossoneri che l’hanno spuntata. Fabio Cannavaro, ex difensore ed ex campione del mondo, analizza così la corsa scudetto.

SCUDETTO – L’Inter ha vinto 5-0 con la Salernitana e si è rilanciata nella corsa allo scudetto. I nerazzurri ora inseguono il Milan primo in solitaria dopo il successo di Napoli. Ecco come la pensa Fabio Cannavaro, intervistato dal Corriere dello Sport. «Pioli ha indirizzato il campionato? Halanciato un messaggio, questo sì, ma per vincerlo c’è ancora un gran lavoro da fare. Io continuo a pensare che, vista l’evoluzione della Juventus, sarebbe un errore madornale considerare Allegri irrimediabilmente escluso dalla lotta; e il Napoli, che ha perso l’altro giorno, rimane in corsa. È una sfida a quattro. L’Inter ha una classifica falsata? Un’ampiezza alla quale attingere. Però le partite vanno vinte, Inzaghi lo sa bene e non è tipo da cullarsi sulle prospettive o sui pronostici. Ragioniamo alla luce di quello che esiste: per ora, Milan davanti e le altre più o meno staccate. Il giochino delle percentuali non mi diverte e le variabili sono tante – prosegue Cannavaro –. La Juventus aspetta l’Inter in casa, per dirne una. Il Milan, chi l’avrebbe detto?, ha pareggiato con la Salernitana e l’Udinese e poi è andato a vincere a Napoli, contro un’avversaria che sette giorni prima era stata capace di prendersi tre punti a Roma, con la Lazio, in un finale da uomini forti. In casi del genere, che sembrano quasi estremi, sarebbe eccessivo andare a cercare una favorita, ammesso che si possa: lo scudetto è un affare per quattro. Uomini scudetto? Il Milan ha Giroud che segna gol decisivi utili per fare la differenza e sta per riabbracciare un Ibrahimovic che nessun altro può godersi, solo Pioli. L’Inter ne ha più di uno. Il Napoli dipende da Osimhen, dalla sua capacità di orientare il destino con i suoi gol. E la Juventus ha preso un attaccante pazzesco: Vlahovic».

MIRACOLO

CHAMPIONS – Stasera però, prima di ogni discorso scudetto, torna la Champions League. Ecco cosa ne pensa Cannavaro della trasferta di Liverpool per l’Inter. «L’Inter a Liverpool ci proverà perché nulla è deciso. Ci vuole un miracolo ma in passato ne sono stati fatti e in futuro ne vedremo. Chi può negare la speranza, quando si ha un organico come quello nerazzurro? Poi, dopo, si scoprirà cosa sarà rimasto: se la delusione per essere stati eliminati o l’entusiasmo per essere stati in grado di ribaltare una situazione disperata. Sono fattori pure questi».

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Giordano