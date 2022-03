Liverpool, Luis Diaz verso la panchina? Klopp ‘studia’ l’andata – CdS

L’Inter vola a Liverpool alla ricerca dell’impresa storica. I nerazzurri devono ribaltare lo 0-2 subito a San Siro per volare ai quarti di finale di Champions League, una cosa non facile. Klopp studia la formazione migliore e potrebbe panchinare Luis Diaz.

ULTIME – Il Liverpool questa sera parte ovviamente con i favori del pronostico. I nerazzurri di Simone Inzaghi infatti arrivano ad Anfield consapevoli di avere qualcosa in meno degli avversari ma volenterosi di provarci lo stesso. L’Inter ha bisogno di una grande prestazione, oltre al risultato per riacquistare consapevolezza nei propri mezzi. Klopp intanto studia la miglior formazione possibile per contrastare l’Inter. In attacco, al fianco degli intoccabili Mane e Salah, non ci dovrebbe essere Luis Diaz. L’esterno arrivato a peso d’oro dal Porto nel mercato di gennaio infatti, come scrive il Corriere dello Sport, sembra destinato alla panchina. Klopp infatti vuole iniziare il match proprio come fatto a San Siro e dunque spazio a Diogo Jota come falso nueve. L’ingresso di Luis Diaz a gara in corso spaccò la partita. Klopp lo sa e studia questa mossa.

Fonte: Corriere dello Sport – Gabriele Marcotti