Kessie, il Barcellona spinge forte. Ma altri club in corsa. Niente Inter? – CdS

DESTNAZIONI – L’Inter stasera è attesa dalla super sfida di Anfield contro il Liverpool per vincere e staccare il pass qualificazione per i quarti di finale di Champions League. I nerazzurri devono ribaltare lo 0-2 dell’andata a San Siro e servirà una grande impresa. Intanto però il mercato è sempre attivo e vediamo nel dettaglio la situazione di Franck Kessie. Il centrocampista lascerà il Milan in estate a parametro zero avendo deciso di non rinnovare il suo contratto con i rossoneri. L’Inter nelle settimane scorse era uscita fra le candidate ma come scrive il Corriere dello Sport stamani, il Barcellona è la squadra in pole position per lui. Secondo il quotidiano i catalani sono pronti a offrire 6.5 milioni più bonus all’anno, una cifra molto superiore al Milan. Ma attenzione. Il Barça vuole chiudere prima dell’estate per evitare aste scomode con altre squadre (Tottenham, Psg).

Fonte: Corriere dello Sport – Antonio Vitiello