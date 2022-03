Liverpool-Inter, Klopp recupera un elemento importante in difesa – TS

Liverpool-Inter, rispetto la gara giocata con il West Ham, Jurgen Klopp recupera un elemento fondamentale in difesa. Di seguito la notizia riportata oggi da TuttoSport.

UN RECUPERO – Liverpool-Inter, un recupero importante per Jurgen Klopp riguarda la difesa, in particolare Joel Matip, fuori contro il West Ham per un problema influenzale (che non ha niente a che vedere con il Covid-19, ndr). Molto più difficile, invece, il recupero di Thiago Alcantara, alle prese con un infortunio al tendine del ginocchio subito nel riscaldamento della fidale di Carabo Cup.

Fonte: TuttoSport – Alessandro Aliberti