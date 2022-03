Pioli: «Lavoriamo per compiere l’impresa! Staccati dalla quinta posizione»

Stefano Pioli dopo la vittoria per 0-1 in Napoli-Milan non pensa alla prima posizione ma al quinto posto. Di seguito le sue parole su Milan TV.

PRIMI IN CLASSIFICA – Pioli finge di non pensare al primo posto in classifica e per lui lo scudetto è un’impresa: «La partita vale tre punti come tutte le altre, però giusto festeggiare insieme. Il Napoli ci ha costretto a palleggiare tanto, è così che si vincono le grandi partite e dobbiamo avere fiducia nelle nostre qualità perché ci sono e sono evidenti. È da un anno e mezzo che lottiamo contro le squadre più forti del campionato. Il campionato è ancora lungo e dobbiamo ancora mantenere questo livello di intensità. Da adesso abbiamo l’opportunità di dimostrare di aver imparato dai nostri errori e anche questa partita farà parte della nostra crescita. Abbiamo preso dei punti sulla quinta in classifica, per altre posizioni c’è da lottare fino alla fine. Non possiamo sognare, dobbiamo lavorare tanto per compiere un’impresa».