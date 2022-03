Biasin: «Favorita scudetto cambia in base a risultato? Allora non c’è!»

L’Inter è pronta domani ad affrontare il Liverpool in un match quasi impossibile da recuperare ma che potrà dire tanto sulla forza dei nerazzurri. Intanto però, la vittoria del Milan ieri, fa scivolare il Napoli al terzo posto. Ecco il pensiero di Fabrizio Biasin sulla corsa scudetto.

FAVORITA – L’Inter ha vinto 5-0 la sua partita contro la Salernitana e poi ha atteso il verdetto di Napoli-Milan. I rossoneri l’hanno spuntata di misura e ora sono primi in classifica con una partita più rispetto all’Inter. Domani però è già tempo di Champions League per i nerazzurri con la trasferta di Anfield contro il Liverpool. Per il giornalista di Libero Quotidiano, Fabrizio Biasin, non esiste una vera favorita per il campionato. «Sette giorni fa la favorita per lo scudetto era il Napoli (ha qualcosa in più). Venerdì sera l’Inter (è tornata, lo può perdere solo lei). Oggi è il Milan (è più squadra). Se la favorita cambia a seconda dell’ultimo risultato, significa che non c’è una favorita».

Fonte: Twitter Biasin