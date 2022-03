Inter a Liverpool con la mente libera: accumulare esperienza e personalità

Liverpool-Inter è una gara che i nerazzurri devono sfruttare per guadagnare esperienza nei big match e consapevolezza.

GARA A PARTE – Liverpool-Inter è una partita che gli uomini di Inzaghi possono affrontare con la mente sgombra. Senza pressioni, in un certo senso. Tutto sta nel risultato dell’andata. Quel 2-0 rende i 90 minuti di Anfield una sorta di esperienza a parte. Che i nerazzurri devono vivere di conseguenza.

VIVERE L’ESPERIENZA – Per ribaltare il risultato serve un’impresa epica. Qualcosa che non si può preparare, ma solo vivere. L’Inter non può programmare un 3-0 a Liverpool, o equivalenti. Magari succede. E per farlo bisogna andare a giocare. Con la testa libera. Fare quello che si sa fare, come si sa fare. Vivere l’esperienza. In modo da assimilare i lati positivi, comunque vada a finire.

LATI POSITIVI – L’Inter è tornata agli ottavi di Champions League dopo dieci anni. A San Siro, al di là del risultato, ha dato una dimostrazione di personalità per certi versi inaspettata. A Liverpool si può mettere un altro mattoncino. Fare esperienza, come si dice comunemente. Assimilare l’esperienza di un big match europeo in trasferta. E trovare ancora nuova consapevolezza.