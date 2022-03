Dybala-Inter, Marotta pronto a fiondarsi in caso di rottura con la Juventus – TS

Dybala presto incontrerà la dirigenza della Juventus per ascoltare la nuova proposta di rinnovo. Secondo quanto riportato dal collega Filippo Cornacchia su TuttoSport oggi, l’Inter resta in agguato in caso di rottura tra l’argentino e il club bianconero.

MAROTTA PRONTO – Dybala pronto ad ascoltare la nuova proposta di rinnovo della Juventus. Difficilmente, però, basterà un solo summit, a meno che non si arrivi immediatamente alla rottura. La Juventus farà inevitabilmente le sue valutazioni, soprattutto dopo i sei infortuni stagionali dell’argentino. Alla luce di questo, ha in mente un contratto più corto e meno remunerativo dal punto di vista economico. Un’offerta sicuramente più bassa rispetto gli otto milioni più due di bonus richiesti dall’argentino. L’Inter e in particolare Beppe Marotta resta in agguato, pronto a fiondarsi in caso di rottura definitiva con la Juventus. Attenzione anche alla concorrenza delle spagnole, Barcellona soprattutto.

Fonte: TuttoSport – Filippo Cornacchia