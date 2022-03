Liverpool-Inter, un’impresa (quasi) mai riuscita: solo un ex ce l’ha fatta

Liverpool-Inter di stasera riparte dalla vittoria dei Reds per 0-2 all’andata (vedi precedenti). Nella storia della Champions League un ribaltone da questo risultato è avvenuto solo una volta: una difficoltà in più.

SCARTO PESANTE – L’Inter ha perso 0-2 l’andata contro il Liverpool ed è un risultato che, in genere, chiude il discorso qualificazione. Per andare ai quarti di Champions League stasera servirà un’impresa da libri di storia, e non solo perché i Reds in casa sono pressoché imbattibili (vedi articolo). Nella storia del torneo uno 0-2 è stato rimontato solo una volta. Non solo: quella circostanza rimane, a oggi, anche l’unica in cui si è rimontata una sconfitta casalinga con due o più gol di scarto. E poco cambia se, rispetto alle altre stagioni, non c’è più la regola del gol doppio in trasferta.

IL TRIONFO DI UN EX – Per Liverpool-Inter la squadra di Simone Inzaghi può chiedere come si fa a… Romelu Lukaku. Proprio l’ex numero 9 era in campo, da protagonista, nell’unico precedente di rimonta da 0-2. Il 12 febbraio 2019 il Manchester United perde in casa con questo risultato contro il PSG, sembra ormai scontata l’eliminazione. Al ritorno, il 6 marzo, Lukaku fa doppietta (complice anche un gentile omaggio di Gianluigi Buffon) aprendo le marcature al 2′ e riportando i Red Devils in vantaggio al 30′ dopo il pari di Juan Bernat al 12′. È un rigore di Marcus Rashford al 94′, concesso col VAR, a dare l’incredibile 1-3 a tempo scaduto: mai era successo nella storia del torneo che venisse ribaltato così un risultato negativo in casa. E, ovviamente, per ora non è più successo. Motivo per cui l’Inter a Liverpool dovrà davvero riscrivere la storia.