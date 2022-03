Liverpool-Inter, ora risveglio muscolare: ragionamento su Sanchez e Dzeko

Mancano poche ore a Liverpool-Inter, ora risveglio muscolare per i nerazzurri: il ragionamento su Alexis Sanchez ed Edin Dzeko.

RISVEGLIO MUSCOLARE – Secondo quanto riportato da Matteo Barzaghi, in collegamento da Liverpool con gli studi di Sky Sport 24, tra poco inizierà il risveglio muscolare dell’Inter. Presente l’amministratore delegato Alessandro Antonello con il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio. C’è anche il presidente Steven Zhang.

ULTIME DI FORMAZIONE – Atteso il risveglio muscolare per avere la certezza delle scelte su Liverpool-Inter. In formazione da ieri si parla di Alexis Sanchez insieme a Lautaro Martinez, con Edin Dzeko in panchina. Più tardi arriverà qualche certezza in più. Però il ragionamento è proprio quello di partire con il cileno, che non ha giocato neanche un minuto contro la Salernitana, e far cominciare fuori il bosniaco che sarà poi titolare in casa del Torino.