Calhanoglu: «Inter, sono un vincente! Meglio vicino alla porta ma bene con Inzaghi»

Calhanoglu ha rilasciato un’intervista all’UEFA per l’UCL Weekly Magazine Show. In vista di Liverpool-Inter il centrocampista turco racconta come si trova con Inzaghi a livello di ruolo e la scelta di cambiare squadra ma non città un anno fa.

VOGLIA DI VINCERE CON L’INTER – Hakan Calhanoglu è deciso: «Credo di essere molto forte mentalmente. Mi sento meglio quando gioco vicino alla porta, voglio dare tutto e lottare. Sono un vincente. Mezzala si riferisce a un ruolo fra numero 8 e numero 6, è un giocatore che contribuisce all’attacco e aiuta la difesa allo stesso tempo. Ci sono state delle volte che ho giocato esterno sinistro o trequartista dietro a una punta. Col nostro allenatore, Simone Inzaghi, giochiamo col 3-5-2: faccio il numero 8, mi trovo molto bene in questo ruolo».

IL TRASFERIMENTO – Calhanoglu ricorda l’addio al Milan a parametro zero: «Sapevo già che l’Inter era una squadra forte. Mi ha parlato degli obiettivi ed erano gli stessi miei: ritengo di aver preso la giusta decisione. I calci piazzati? I miei corner e calci di punizione risultano essere effettivi. Guardandola da questo punto di vista è come il tennis: bisogna fare molta pratica. Io li provo spesso, lavoro duro sui calci piazzati perché so che ci può dare un grande vantaggio».