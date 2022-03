Liverpool-Inter, le cifre per i nerazzurri in caso di quarti Champions League

Inter a caccia dell’impresa contro il Liverpool per centrare i quarti di finale di Champions League: le cifre minime in caso di qualificazione.

CHAMPIONS LEAGUE – Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, in Champions League l’Inter si è già portata a casa vari milioni di euro, fra i 15,64 milioni di euro per il bonus partecipazione e i 15,9 milioni di euro di ranking decennale/storico. Somme alle quali si aggiungono i bonus per i risultati nella fase a gironi – 9,97 milioni di euro, in considerazione anche delle quote redistribuzione per i pareggi – ed il premio per la qualificazione agli ottavi di finale, pari a 9,6 milioni di euro.

MARKET POOL – Per quanto riguarda il market pool, la somma può essere definita con certezza soltanto quando usciranno tutte le squadre italiane. Una parte viene distribuita in base al numero di gare disputato nella competizione. E immaginando una qualificazione ai quarti di finale da parte della squadra nerazzurra, la quota minima incassata sarebbe pari a 13,7 milioni di euro.

RICAVI – Infine il bonus per il passaggio del turno, che per i quarti di finale sarebbe pari a 10,6 milioni di euro. Così in caso di passaggio del turno contro il Liverpool, i nerazzurri farebbero registrare ricavi di Champions League pari a una cifra minima di 75,41 milioni di euro.

Fonte: CalcioeFinanza.it