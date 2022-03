Liverpool-Inter, mission (quasi) impossible: i numeri ad Anfield

Liverpool-Inter di domani sarà una sfida ai limiti dell’impossibile per I nerazzurri guidati da Simone Inzaghi. Non tanto per la sfida in sé, quanto per le speranze ormai ridotte al lumicino di una qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Soprattutto considerando i numeri dei Reds ad Anfield.

STRISCIA DI IMBATTIBILITÀ – Liverpool-Inter è senza dubbio una sfida affascinante. Le speranze per i nerazzurri di agguantare la qualificazione sono ridotte all’osso, specialmente dopo lo 0-2 di San Siro. Un fattore sottolineato dai numeri della squadra di Jurgen Klopp ad Anfield. L’ultima sconfitta, infatti, risale precisamente a un anno fa. Era il 7 marzo 2021, quando il Fulham riuscì a sconfiggere il Liverpool per 0-1. Da allora, in 27 partite, nessuno è riuscito a replicare la stessa impresa. Ma un altro dato da sottolineare riguarda Virgil van Dijk. Il perno della difesa degli inglesi, infatti, quando è sceso in campo ad Anfield non ha mai perso in ben 60 partite disputate.

Liverpool-Inter, Anfield un fortino: ma la difesa non è impenetrabile

NUMERI DIFENSIVI – Parlando di difesa, però, Liverpool-Inter può lasciare qualche barlume di speranza ai nerazzurri. Quantomeno per poter uscire con un risultato positivo dalla sfida di domani. I gol subiti nelle 27 partite da imbattuti da parte dei Reds, infatti, sono 17. Due di questi anche del Milan, che proprio ai gironi di Champions League andò per qualche attimo vicino all’impresa. Insomma, non una difesa totalmente impenetrabile. Ma bisognerà essere decisamente più cinici e freddi rispetto alla gara di andata.