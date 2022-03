Precedenti Liverpool-Inter: solo una volta un risultato che darebbe i quarti

Liverpool-Inter si giocherà alle 21 ora italiana e sono due i precedenti in casa per quanto riguarda la partita con gli inglesi. Ma, in generale, solo una volta i nerazzurri hanno ottenuto un risultato che stasera andrebbe bene.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il terzo Liverpool-Inter giocato in casa dei Reds. Come sono andati gli altri due? Male, molto male. Il primo confronto diretto, nella semifinale di andata di Coppa dei Campioni, finì 3-1 il 4 maggio 1965. Sembrava fatta per gli inglesi, poi per fortuna non fu così. Più recente l’altro incrocio ad Anfield, il discusso 2-0 nell’andata degli ottavi di Champions League del 19 febbraio 2008. La squadra di Roberto Mancini, in dieci dalla mezz’ora per l’espulsione di Marco Materazzi (doppio giallo dato dal fiscalissimo arbitro Frank De Bleeckere, quello del rosso a Thiago Motta a Barcellona nel 2010…), riuscì a reggere fino all’85’ prima di un gol di Dirk Kuyt su tiro deviato. Poi al 90′ Steven Gerrard fece 2-0: ricorda qualcosa? Sì, esatto, l’andata di tre settimane fa.

IN GENERALE – Il conteggio complessivo, contando anche le sfide a Milano, vede cinque confronti diretti tra Inter e Liverpool. Sono quattro le vittorie degli inglesi, una dei nerazzurri. Quell’unica, però, è un’impresa memorabile e la speranza è che stasera ci sia un bis. Il 12 maggio 1965 il già citato 3-1 di Anfield fu rimontato a San Siro, con un clamoroso 3-0 che valse la finale poi vinta col Benfica. Poi 0-1 l’11 marzo 2008, che fece sbottare Mancini in conferenza stampa (dando il via all’arrivo di José Mourinho) e 0-2 lo scorso 16 febbraio. Ossia: nei cinque precedenti solo due volte l’Inter è riuscita a fare gol al Liverpool (quattro contro otto subiti), e stasera servirà vincere con almeno (più di…) due reti di scarto.