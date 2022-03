VIDEO – Inter celebra 8 marzo: «Non smettere di sognare chi vuoi essere»

L’Inter Women ha pubblicato un video in occasione della Festa delle donne, oggi martedì 8 marzo, con protagoniste anche giocatrici della Prima Squadra della formazione femminile.

VIDEO – L’Inter Women ha celebrato l’8 marzo, Festa delle donne, con un video a tema International Women’s Day, in cui sono protagoniste anche giocatrici della Prima Squadra della formazione Women. Il messaggio con gli auguri per tutte le donne, condiviso sui social network insieme al video, è chiaro. “Non smettere di sognare chi vuoi essere“. A seguire il tweet con all’interno il video condiviso tramite l’account Twitter della squadra women.

✨ | HAPPY INTERNATIONAL WOMEN’S DAY

Don’t stop dreaming of being who you want to be! 🖤💙#ForzaInter #InterWomen #IWD #IWD2022 pic.twitter.com/4pEDSIjpJy

— Inter Women (@Inter_Women) March 8, 2022