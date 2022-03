Bucchioni: «Inter più forte di organico. Milan autostima ma ha buttato tanto»

Bucchioni mette a confronto Inter e Milan per la vittoria della Serie A. Secondo il giornalista entrambe hanno un vantaggio da utilizzare per le ultime dieci giornate: queste le sue parole a Rai Radio 1.

UN DERBY PER IL CAMPIONATO – La Serie A, secondo Enzo Bucchioni, sarà ormai un duello tutto milanese: «La vittoria di Napoli può dare molto al Milan. Quando parliamo di autostima ti porti dietro qualcosa, poi l’Inter è più forte come organico se si ritrova. Deve giocare la partita di Bologna, se vince il recupero è in testa: è vero che un punto solo è poca roba, però sarà un bel rush finale. Il Milan ha questa grandissima capacità di vincere gli scontri diretti, infatti ha vinto il derby e a Napoli sempre con gol di Olivier Giroud. Ma ha buttato tanti punti con le piccole: non ha la stessa concentrazione».