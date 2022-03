Liverpool-Inter, 57 anni dopo altra impresa da compiere. Anche più difficile

Liverpool-Inter si giocherà alle 21 ora italiana. Per il ritorno degli ottavi di Champions League c’è da ribaltare lo 0-2 dell’andata: un qualcosa di molto complicato, che però una volta è successo.

IMPRESA STORICA – Inutile girarci intorno: se Liverpool-Inter si dovesse chiudere con la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di Champions League sarebbe un qualcosa di memorabile. Già era difficile a prescindere, figuriamoci dopo lo 0-2 dell’andata. Serve vincere con almeno due reti di scarto per passare, con due precisi (qualsiasi risultato) tempi supplementari. Questo perché la regola del gol doppio in trasferta non esiste più. Qualsiasi altro risultato qualifica il Liverpool. Ma l’Inter, in realtà, sa come si fa: nel 1965 rimontò il 3-1 di Anfield vincendo 3-0 al Meazza, poi conquistò la Coppa dei Campioni. Peccato però fosse un altro calcio, un’altra epoca e col ritorno in casa: stasera, contro una squadra oggettivamente più forte, servirà qualcosa ai limiti del miracolo per il ribaltone.

NIENTE CALCOLI – L'ha detto Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa (vedi articolo): non vuole pensare di risparmiare energie in vista del Torino. Perciò la formazione sarà quella migliore o quasi, al netto di Nicolò Barella ancora squalificato e con Arturo Vidal favorito per la sostituzione. C'è poi un dubbio in attacco, dove Lautaro Martinez è rilanciato dalla tripletta alla Salernitana e ha lasciato quindi a Edin Dzeko e Alexis Sanchez il ballottaggio per l'altro posto. Ma, a prescindere dagli uomini, oggi servirà quantomeno giocarsela per non sprecare il rilancio mentale dato dal 5-0 di venerdì. Per Jurgen Klopp il dubbio è legato a Ibrahima Konaté e occhio a una sorpresa (vedi articolo).