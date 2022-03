Liverpool-Inter, un’assenza alla vigilia dà a Klopp un dubbio di formazione

Liverpool-Inter si giocherà alle 21 ora italiana. Klopp, nella rifinitura del pomeriggio (vedi articolo), non ha avuto a disposizione un giocatore e questo non esclude un nuovo cambio di formazione.

TRE DENTRO E UNO FUORI? – Alla vigilia di Liverpool-Inter, nella rifinitura, non c’era Ibrahima Konaté. Il difensore ha fatto un’ottima partita all’andata, non sono noti i motivi dell’assenza. Ufficiosamente non risulta niente di grave, ma è chiaro che un giocatore che non si allena il giorno prima lascia qualche dubbio. Jurgen Klopp però, in conferenza stampa, ha fatto intuire che Joel Matip sta superando l’influenza (vedi articolo) ed è il principale dei recuperi. Questo perché Thiago Alcantara e Roberto Firmino, che come il difensore si stanno allenando in gruppo da domenica, sono comunque reduci da infortuni veri e propri. Per loro due più facile ci sia una panchina iniziale, poi si vedrà a gara in corso. Ma sono recuperati.

ALTRO CAMBIO? – Nel Liverpool che affronterà l’Inter occhio alla sorpresa Luis Diaz nel tridente d’attacco. Il colombiano si è inserito al meglio, arrivato a gennaio dal Porto, e sta stupendo tutti compreso lo stesso Klopp. Visti gli impegni ravvicinati per i Reds non è da escludere che alla fine giochi lui al posto di uno fra Diogo Jota, Sadio Mané o Mohamed Salah. Per quanto riguarda le certezze, invece, Alisson Becker va in porta e la difesa sarà completata dai terzini Trent Alexander-Arnold (sedici assist stagionali) a destra e Andrew Robertson a sinistra, con Virgil van Dijk in mezzo. Fabinho, che ha parlato in conferenza stampa (vedi articolo), sarà il vertice centrale di centrocampo. Col brasiliano favoriti capitan Jordan Henderson e Naby Keita su Harvey Elliott, sorpresa all’andata. Questa la probabile formazione di Klopp per Liverpool-Inter: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; J. Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Diogo Jota, Diaz.