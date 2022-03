Prima Pagina IN Edicola: sogno Inter a Liverpool, per grande notte europea

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Il sogno Inter è un’impresa a Liverpool. Si parte dallo 0-2 dell’andata. Cannavaro esclusivo: «Scudetto per quattro. Un errore clamoroso tagliare fuori la Juventus. E il Napoli rimane in corsa. L’Inter ha la forza dell’organico».

TUTTOSPORT

Orgoglio Inter. Champions League, ritorno ottavi. Missione quasi impossibile contro il Liverpool ad Anfield: da ribaltare lo 0-2 di San Siro. Ma i nerazzurri vogliono regalarsi una grande notte europea: «Non vediamo l’ora!»