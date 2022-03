Zancan: «Inter, sicuro di ottima partita a Liverpool. Serie A? Piccolo vantaggio»

Zancan mantiene l’Inter come favorita per vincere la Serie A. Il giornalista, nel corso di 23 su Sky Sport 24, ha anche parlato della sfida che attende i nerazzurri a Liverpool.

CORSA A TRE – Federico Zancan va verso il derby d’Italia: «Non credo tanto alla Juventus che rientri, però quella partita conterà tantissimo per l’Inter. Già il prossimo turno secondo me è pericoloso, perché il Milan gioca prima con l’Empoli e ha un po’ fallito le partite in cui poteva mettere pressione all’Inter. Ha pareggiato con Salernitana e Udinese, adesso ha una bella opportunità con l’Empoli. Il calendario dice che il Milan ha un cammino un po’ più comodo, ma sappiamo che ha perso punti proprio nelle partite facili».

LA COPPA – Zancan si sposta sul ritorno degli ottavi di Champions League: «Il Liverpool sta giocando benissimo, al di là che nell’ultimo turno ha concesso tanto al West Ham. Non perde ad Anfield da un anno, quando l’ha fatto non c’era il pubblico. È chiaro che l’Inter, per avere uno spiraglio, deve fare una grande partita. Sono sicuro che farà un’ottima partita, l’ha fatta all’andata e col Real Madrid. Deve sperare che gli avversari non giochino bene, a San Siro il Liverpool non l’ha fatto. Poi deve dirti bene negli episodi, come un’espulsione o altro. Mi aspetto una buona partita dell’Inter, da qui a riaprirla ce ne passa».

FAVORITA – Sulla Serie A Zancan preferisce i nerazzurri: «Continuo a pensare di sì, un piccolo vantaggio all’Inter. Anche se la vittoria del Milan a Napoli sposta le gerarchie: credevamo tutti un po’ meno al Milan fino a domenica sera e ora di più. Do un piccolo vantaggio all’Inter. È davanti, penso che continui ad avere la squadra ma non la rosa più forte e credo che la vittoria con la Salernitana, anche se abbastanza scontata, ha ridato fiducia a giocatori come Nicolò Barella e Lautaro Martinez».