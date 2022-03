Liverpool-Inter, esclusione a ‘sorpresa’ davanti? Le idee di Inzaghi – CdS

L’Inter ieri si è allenata nel tardo mattinata per poi prendere e partire alla volta di Liverpool. I nerazzurri questa sera sono attesi da un grande impegno contro i Reds e Simone Inzaghi non vuole di certo sfigurare. In attacco però ci potrebbe essere un’esclusione eccellente?

SORPRESA – L’Inter ieri è volata a Liverpool per il match di questa sera di Champions Leauge contro i Reds. I nerazzurri devono ribaltare lo 0-2 dell’andata per staccare il pass qualificazione e volare ai quarti di finale. Un’impresa molto, molto difficile. Inzaghi si affiderà alla miglior formazione possibile anche se, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una sorpresa in attacco. Ieri durane la rifinitura infatti, al fianco di Lautaro Martínez è stato schierato Alexis Sanchez con Dzeko e Correa nella squadra opposta. Possibile dunque che il bosniaco si accomodi in panchina in un match così importante per l’Inter?

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti