Liverpool-Inter di UEFA Champions League, dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Liverpool-Inter è l’appuntamento internazionale più atteso in casa nerazzurra. Si va in campo per il ritorno degli Ottavi di Finale della UEFA Champions League 2021/22. Inter impegnata in trasferta. Ecco tutte le informazioni utili per scoprire dove vederla in diretta TV e LIVE streaming

Partita in programma

UEFA Champions League – Ottavi di Finale, ritorno.

Dove si gioca Liverpool-Inter

Stadio “Anfield” – Liverpool (Inghilterra).

Data e ora di Liverpool-Inter

Mercoledì 8 marzo 2022 – Ore 21:00.

Liverpool-Inter, dove vederla in diretta TV

In TV su Canale 5 (in chiaro), accessibile a tutti. Su Smart TV attraverso l’app Infinity di Mediaset. Su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport 252 (canale 252 del satellite), in co-esclusiva per gli abbonati.

Liverpool-Inter, dove vederla in LIVE streaming

Su qualsiasi device (computer, smartphone e tablet) attraverso l’app e il sito web di Mediaset Infinity (mediasetplay.mediaset.it), utilizzabile da tutti accedendo al servizio Mediaset Play. Su Sky Go, per chi gode del servizio in abbonamento, o in alternativa su NOW.

Come seguirla grazie a Inter-News.it

In alternativa alla diretta TV e il LIVE streaming, seguite Liverpool-Inter su Inter-News.it grazie alla diretta testuale, a partire dalle ore 20:30.

SITUAZIONE NEL TORNEO – L’Inter di Simone Inzaghi, qualificatasi agli Ottavi di Finale di UEFA Champions League 2021/22 come seconda del girone nel Gruppo D, sarà ospite degli inglesi del Liverpool allenati da Jurgen Klopp, che si è classificato primo nel Gruppo B (eliminando il Milan, ndr). Si riparte dallo 0-2 di Milano in favore del Liverpool. In palio l’accesso ai quarti di finale.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Liverpool-Inter sul sito e sull’app (vedi informazioni su come scaricarla gratuitamente) a partire da oggi per seguire le conferenze stampa dei due allenatori, conoscere le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili della vigilia. Inoltre, non perdere gli aggiornamenti flash sui canali social e in particolare le dirette video sulla Inter-News.it Web TV (iscriviti subito!).