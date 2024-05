Inzaghi: «Asllani ha capito una cosa! Tifosi? Un po’ a conoscerci»

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa al termine della partita tra Frosinone e Inter. Il tecnico ha risposto alle domande in sala stampa. Sul posto il nostro inviato.

Primo gol di Buchanan, si sblocca Lautaro Martinez. Quante risposte.

Tanti bei segnali, ho avuto le risposte che volevo. Non avevo bisogno, ma si meritavano soddisfazioni personali. Hanno avuto per colpa mia meno minutaggio, ma ottime risposte: Arnautovic, Buchanan. Asllani sta crescendo tanto, ha capito da solo questo. Ha giocato partite importanti, è entrato in gare dove eravamo in difficoltà come a Firenze e a Roma. Se lo merita.

Buchanan cosa porterà? Può giocare a destra?

Avranno tre giorni di meritato riposo i ragazzi. Buchanan introverso, ma si è inserito bene. Ha giocato tantissimo a destra, ma in questo momento abbiamo Darmian e Dumfries. Per necessità è stato spostato a sinistra, mi è sempre piaciuto negli allenamenti. Ho garanzie, l’ha sfruttato al massimo l’occasione.

A 10 giorni dalla festa cosa rimane dell’allenatore oggi ancora acclamato? E cosa servirà in estate?

Ho una società che già da diverso tempo, si sta azionando per far sì che la squadra possa migliorare. Bisogna sempre migliorarsi nel calcio, abbiamo queste ultime due partite a cui teniamo. Cercheremo di fare il nostro meglio, poi ci si siederà per programmare la prossima stagione. Ho una sensazione unica, la festa che ci hanno fatto i nostri tifosi rimarrà per sempre. Sapevo di aver fatto felice tanta gente, l’ho soprannominato lo scudetto della gioia. Li ringraziamo sempre.

Oggi record clean sheet eguagliano Juventus e Lazio. Rinnovo formalità? Basteranno 5′?

Sapete il rapporto che ho con la società, si parlerà, ci si organizzerà. Siamo in contatto tutti i giorni con Ausilio, Marotta e Baccin. Ma i miei ragazzi i principali protagonisti. Il nostro presidente ci ha sempre aiutato.

I tifosi ti cantano ‘Inzaghi uno di noi’. Che ti fa pensare questo coro?

Sono contento, ci abbiamo messo un pochino a conoscerci. Li ho sempre apprezzati per l’attaccamento alla maglia sempre e ovunque. Ci sono stati momenti bellissimi e altri meno belli, ma loro ci sono sempre stati.