Inter, con il Liverpool ulteriore step di crescita: vietato arrendersi

Nonostante ai fini della qualificazione ai quarti di finale la partita tra Liverpool e Inter possa aver poco da dire, per i nerazzurri si tratta comunque una gara da non prendere sotto gamba. Queste sfide, infatti, rappresentano un ulteriore step di crescita.

VIETATO ARRENDERSI – Sebbene in molti si aspettino (o auspichino…) un’Inter non troppo ‘coinvolta’ dalla partita di oggi contro il Liverpool, questo sarebbe certamente l’atteggiamento più sbagliato. È vero, il campionato ha al momento la priorità, viste anche le bassissime percentuali di qualificazione ai quarti di finale per i nerazzurri. Ma quella di Anfield resta comunque una sfida con un’importanza da sottovalutare. Proprio da qui, infatti, passano gli step di crescita per continuare nel percorso intrapreso da squadra e società. Vietato arrendersi in partenza, dunque.

Liverpool-Inter come step di crescita: utile per la consapevolezza

ESPERIENZA INTERNAZIONALE – Dopo aver ritrovato la vittoria grazie al 5-0 sulla Salernitana, l’Inter può sfruttare la partita contro il Liverpool per acquisire ulteriore esperienza internazionale, ma anche provare ad aumentare la convinzione nei propri mezzi in vista della volata scudetto. Certe partite possono rivelarsi un crocevia importante per sbloccare quel quid in più nella testa e nelle gambe. Quella di stasera è una di queste. Poi, giustamente, testa al campionato. Ma prima è necessario uscire da Anfield con la consapevolezza di essersela giocata fino all’ultimo dei 180 minuti disponibili.