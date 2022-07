LIVE – Lens-Inter, verso la partita: tutti gli aggiornamenti in diretta

Lens-Inter è la terza amichevole precampionato della squadra di Inzaghi: segui LIVE tutte le principali notizie in vista della partita. Il calcio d’inizio è previsto alle 18.30. Segui tutti gli aggiornamenti nel conto alla rovescia.

Lens-Inter sarà una bolgia! Tifosi francesi pronti a invadere lo stadio – CdS 23 Luglio 2022 - 7:43 L’Inter ieri pomeriggio ha lasciato Milano per raggiungere Lens, dove, questo pomeriggio alle 18:30, ci sarà la terza amichevole stagionale dei ragazzi di Inzaghi…in una bolgia. BOLGIA – L’Inter, in questo pre-campionato, non ha fatto male. ... Leggi tutto

Lens-Inter, trasferta in Francia per testare i primi progressi a -21 dal via 23 Luglio 2022 - 7:01 Lens-Inter è la terza amichevole di questo precampionato. Alle 18.30 la squadra di Inzaghi sarà di scena in Francia, per una partita che dovrà iniziare a dare qualche indicazione visto che non manca molto al ... Leggi tutto

Baroni: «Due e poi l’Inter, il Lecce deve andare fortissimo! C’è entusiasmo» 22 Luglio 2022 - 23:29 Baroni ha guidato il Lecce alla vittoria nell’amichevole di stasera in casa della Virtus Francavilla (vedi articolo). A Sportitalia, dopo lo 0-1, il tecnico dei salentini parla dell’esordio in Serie A con l’Inter del prossimo ... Leggi tutto

Il Lecce fatica con una squadra di Serie C: vittoria a -22 dall’Inter 22 Luglio 2022 - 22:52 Lecce non certo spettacolare nell’amichevole appena conclusa con la Virtus Francavilla, formazione di Serie C, vinta 0-1. I salentini fra ventidue giorni saranno in campo contro l’Inter. DI MISURA – Il Lecce vince 0-1 a Francavilla Fontana ... Leggi tutto

FOTOGALLERY – L’Inter in partenza per Lens. Tutti gli scatti 22 Luglio 2022 - 21:34 L’Inter è volata a Lens con la squadra che è partita da Malpensa poco fa. I nerazzurri domani giocano la loro terza amichevole ufficiale dell’estate. GALLERY – L’Inter ha lasciato l’Italia ed è volata a Lens. ... Leggi tutto

Inter in partenza per Lens! Fuori in cinque con una novità – Sky 22 Luglio 2022 - 19:41 L’Inter è in partenza per Lens dove domani giocherà la sua terza amichevole dell’estate contro i padroni di casa. Assenti in cinque che dunque non volano in Francia. ASSENTI – L’Inter è partita per Lens dove ... Leggi tutto

Casini: «Serie A, con queste temperature difficile cominciare il 13 agosto» 22 Luglio 2022 - 19:31 L’Inter domani affronta il Lens in amichevole in vista della prima giornata di campionato a Lecce. Intanto, dalla visita alla Dacia Arena all’Udinese, il presidente della Serie A Lorenzo Casini parla così. CLIMA – Forse questa ... Leggi tutto

Lens-Inter terza amichevole: dove vederla in diretta TV e LIVE streaming 22 Luglio 2022 - 10:34 Lens-Inter è la terza amichevole estiva ufficiale in programma. La squadra di Inzaghi volerà in Francia in casa del Lens dopo aver pareggiato contro il Monaco. Ecco tutte le informazioni utili su Lens-Inter, per scoprire ... Leggi tutto