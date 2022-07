Ballotta: «Inter, tante chiacchiere ma la base è solida. Squadra da battere»

L’Inter ha svolto un mercato molto importante con cinque colpi tutti messi a segno a giugno. Manca solamente un tassello in difesa. Tuttavia, molti hanno criticato l’operato nerazzurro degli ultimi giorni per Bremer e Dybala. L’ex portiere Marco Ballotta non ci sta

SQUADRA SOLIDA − Ballotta, intervenuto ai microfoni di 1 station Radio, ha spento le voci su un’Inter in difficoltà: «Al momento, tante chiacchiere ma in realtà l’Inter partirà da una base molto solida. Ha posto importanti fondamenta in vista della prossima stagione. Dybala e Bremer sarebbero state le ciliegine sulla torta, ma il ritorno di Romelu Lukaku ha alzato ancor di più l’asticella della squadra. Il club lo vedo solido, sarà la squadra da battere nella prossima stagione».